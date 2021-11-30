الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«البطاطا» وراء حريق «شقة التجمع»

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، في منطقة التجمع؛ لإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول. 

ودلت تحريات أجهزة الأمن، أن سكان الشقة تركوا بطاطا داخل فرن البوتاجاز لتحميرها ما أدى لنشوب حريق بالبوتاجاز امتد لباقي المطبخ، ونجح رجال الإطفاء في أخماده قبل انتقاله لباقي أجزاء العقار.

وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران، وتم إخمادها دون وقوع إصابات.

النيابة العامة القاهرة الجديدة منطقة التجمع حريق

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وائل لطفي

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