الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل زوجته وأصاب ابنة خالتها.. ضبط المتهم فى «واقعة أوسيم»

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ومالية، بمنطقة أوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، بالإضافة إلى إصابته ابنة خالة القتيلة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيق. 

خلافات أسرية اوسيم المتهم قتل مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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