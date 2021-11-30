موظف يطعن زوجته ونجليه بـ«سلاح أبيض» ويُلقى بنفسه من شرفة شقته فى الوراق

لقي موظف مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من شرفة عقار في الوراق عقب تعديه على زوجته ونجليه بسلاح أبيض.

تلقت غرف عملية النجدة، بلاغا بوصول معلمة، 34 سنة، للمستشفى مصابة بطعنة شبه نافذة بالصدر، وبصحبتها ابنيها مصابين بطعنات وكسور، حيث أسفرت التحريات عن أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وانتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة وتبين أنه وراء الحادث زوج المجني عليها.

وعقب ارتكابه الواقعة قفز من شرفة العقار، ونقل الجثمان إلى المشرحة، فيما تم نقل زوجته ونجليه المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية..