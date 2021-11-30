«بتشترى كيكة».. حجز عاطل خطف معاقة ذهنيا وهتك عرضها بالمنصورة

قرر مدير نيابة قسم أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حجز عاطل على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه بخطف فتاة معاقة ذهنيا واحتجازها على سطح منزله والتعدي عليها وإصابتها بنزيف، وذلك بشارع الجلاء بمدينة المنصورة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم أول المنصورة، يفيد بتقدم "ب. س" ترزي ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة، ببلاغ يفيد فيه باختفاء ابنته 19 سنة معاقة ذهنيا تعاني تأخر في الإدراك، واختفائها يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة أثناء توجهها إلى أحد المحلات لشراء "كيكة" حتى يوم الإثنين.

تشكيل فريق بحث وتفريغ الكاميرات

تم تشكيل فريق بحث وقيام الأهالي مع المباحث بتفريغ كاميرات الشارع والمنطقة، وتبين عدم خروجها من نطاق المنطقة التي تقيم بها الفتاة، وبعد شعور المتهم بوجود المباحث وتكثيف عمليات البحث، ترك الفتاة وهى غارقة فى دمائها، فتوجهوا بها إلى ديوان القسم وقام الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة باستجواب الفتاة ومناقشتها أرشدت عن منزل المتهم، وأنه استدرجها إلى أعلى سطح المنزل واحتجزها بدون وجه حق لمدة أربعة أيام أعلى السطح دون أي غطاء.

كما تم إلقاء القبض على المتهم "أ . م" عاطل 23 سنة، مقيم بالمنصورة، وبمواجهته نفى، إلا أن الفتاة تعرفت عليه، وأكدت قيامه بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة التي قررت احتجازه على ذمة تحريات المباحث.