بـ 10 دولارات.. مصممة أزياء تحول قطعة جينز لفستان برينتي سبيرز

في سابقة فريدة، أعادت خياطة موهوبة، تصميم فستان بريتني سبيرز، باستخدام قطع قماش من الجينز القديم، وحصلت "هايلي"، على الجينز المستعمل مقابل 10 دولارات، وبعد تصميم الفستان، باعته مقابل 350 دولارًا، الأمر الذي جعلها تشعر بسعادة غامرة.

بدت النتيجة النهائية متطابقة تقريبًا مع التصميم الأصلي للسجادة الحمراء لعام 2001

أخبرت هايلي، مؤسسة Millie Rae ، FEMAIL أن الأمر استغرق يومين لإنجازها، ذلك بحسب ما ورد في موقع " dailymail"، الذي قام بعرض تفاصيل الموضوع، ونرصدها في السطور التالية:

اشترت مصممة الأزياء ووالدة الطفل هايلي، من نيو ساوث ويلز بأستراليا، الجينز من The Salvation Army مقابل 10 دولارات فقط وباع الفستان مقابل 350 دولارًا، تمت مقارنة ثوب بريتني الأصلي المرقع بقلادة قلادة من حجر الراين وحزام مطابق ، لكن بديل هايلي تميز بحزام دينيم مربوط.

قالت هايلي: "لقد قمت بصياغة النموذج على عارضة أزيائي أولاً ، ثم بعد غسل كل الجينز، قمت بتفكيكها باستخدام كسارة التماس، ثم قمت بعد ذلك باختيار الظلام بدلًا من الأضواء حتى أتمكن من تحديد القطع التي أضعها في مكانها، وبمجرد أن أضعها في مكانها ، أقوم بعد ذلك بقطع كل قطعة، واستخدمت في ذلك مسدس الغراء للصق".

وحصل الفستان على إعجاب كل من قام برؤيتة، خاصة المعجبين بالتصميم الأصلي للفستان، والذين لم يتوقعوا أن بعد كل هذه السنوات من الممكن أن يروا نسخة أخرى منه، بهذا السعر، ومن عمليات إعادة التدوير، التي دائمًا ما يسعوا للترويج لها من أجل الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى أنها تحقق ربح كبير أيضًا وهو ما حدث مع مصممة الأزياء تلك، والذي منحها الفستان أمولًا وشهرة كبيرة.