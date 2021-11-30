أمن المنافذ يضبط 41 قضية متنوعة وينفذ 192 حكما قضائيا

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام، ضبط 24 قضية، وتحرير 1282 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 192 حكم قضائي متنوع، وضبط 16 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.