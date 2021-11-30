«المعاكسة» تقتل تاجر خردة بالشرقية.. وقرار من النيابة بشأن جثته

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة تاجر خردة قتل على يد تاجر مواشي، بسبب معاكسة زوجته، في مركز ديرب نجم، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

وكان اللواء محمد والي، مدير الشرقية قد تلقى إخطارًا من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول تاجر خردة مصابا بجرح نافذ بالصدر وانه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المجني عليه 42 عاما من قرية "جميزة بنى عمرو" التابعة لمركز ديرب نجم، وأن مرتكب الواقعة ابن قريته تاجر مواشى وأنه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض بالصدر فأرداه قتيلا وفر هاربا.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.