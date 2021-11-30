وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يتفقد مدارس إدارة قليوب التعليمية

تفقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، مدرسة الشهيد محمد ياسر حسني الصناعية بنات بإدارة قليوب التعليمية، ورافقه المهندس الصادق السيد محمد، المدير العام للتعليم الفني، والمهندس علي جلال، مدير إدارة التعليم الصناعي، واستقبلهم يحى العمراوي، مدير إدارة قليوب التعليمية.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشَهِدَ وكيل الوزارة طابور الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية وأشاد بالمستوى المتميز من الانضباط والالتزام وقدّم التحية للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وطاقم العمل من القيادات التعليمية، حيث أكد على أن التعليم الفني يركز على إعداد طالب فني ماهر وفق احتياجات سوق العمل، ويتمتع بالانضباط والولاء والانتماء لوطنه.

تابع مدير المديرية، انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية وانتظام حضور الطلاب بانتظام يوميا كما تفقد الورش والمعامل.

وأكد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعوامل الأمن والسلامة داخل الورش من توفير طفايات الحريق وجرادل الرمال.

وفي نهاية الزيارة، وجه وكيل الوزارة بعض التعليمات لإدارة المدرسة بشأن ضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسئول الأمن على باب المدرسة، وكذلك تفعيل الإشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي ، وضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد وفق تعليمات وزارة الصحة.

وشدد وكيل الوزارة، خلال جولته على ارتداء الكمامات ومنع التزاحم ومراعاة مسافات التباعد بين الطلاب، مع ضرورة إجراء المسح الحراري لكل طالب قبل الدخول للمدرسة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص غرف العزل وتشكيل اللجان الصحية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.