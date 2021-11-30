الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة القناة يتابع سير الانتخابات الطلابية بالكليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على متابعة سير العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة داخل اللجان المختلفة حيث تجرى اليوم انتخابات امناء اللجان و مساعديهم على مستوى كليات الجامعة.
وقال الدكتور أحمد زكي، في لقائه بالطلاب، إنه من الضروري المشاركة الإيجابية الفعالة، هذا وقد اطمأن رئيس الجامعه  على أن الانتخابات تسير بشكل هادئ و منظم و ديمقراطى .
وأشاد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة، بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة أثناء تأدية العملية الانتخابية.
وتفقد رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة كلية طب الأسنان، وكان في استقبالهما الدكتورة داليا فياض عميد الكلية والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تابعا خلالها سير الانتخابات.
كما تفقدا سير الانتخابات بكلية الزراعة، وكان فى استقبالهما الدكتور ناصر مندور عميد الكلية، والدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما حضرا جزء من انتخابات كلية العلوم و كان فى استقبالهما الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية، والدكتور مدحت رخا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وفي سياق متصل، استكملت جامعة قناة السويس خطتها التدريبية الموجهة لطلاب وطالبات المدارس، وذلك بزيارة مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية، وتم تقديم برنامجين عن إدارة الوقت، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى حرص الجامعة على توعية أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، وتقديم كافة امكانياتها العلمية لدعم الطلاب فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى، خاصة بالبرامج الهادفة لنشر الوعي وتعديل السلوك.

جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس

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