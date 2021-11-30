الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تجربة درويش الأسيوطي وأيمن طاهر في «نادي أدب مكتبة الطفل» بأسيوط

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

عقد نادي أدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة الشاعر أحمد الشافعي فعاليات ثقافية تألق فيها الشاعر الكبير درويش الأسيوطي والأديب الروائي أيمن رجب طاهر.

وتحدث خلال الفعاليات درويش الأسيوطي عن كتابه في التراث الشعبي «طبيخ الصعايدة» والذي يمثل دراسة مهمة حول أنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر متضمناً ثلاثة فصول يتناول الأول منها مجموعة من الأمثال الشعبية حول الطعام، وفي الفصل الثاني يتحدث عن طرائق تخزين واستهلاك الطعام، وفي الفصل الثالث يتحدث عن أدوات المطبخ الصعيدي ثم عملية تحضير الوصفات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر وإيماناً بنشر الوعي الثقافي والأدبي بأسيوط تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط من الفاعليات الثقافية والفنية.

وتحدث أيمن رجب الحائز على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته «القحط» وجائزة «كتارا» للرواية العربية عن روايته «الهجانة» عن مسيرته الإنسانية والأدبية وقرأ نموذجاً من إبداعه.

وأدار الأمسية الأديب القاص مصطفى البلكي وشارك لفيف من الأدباء والشعراء بعرض نماذج من إبداعاتهم، حيث تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة.

نادى أدب مكتبة الطفل و الشباب الشاعر احمد الشافعى الشاعر الكبير درويش الاسيوطى الأديب الروائي أيمن رجب طاهر التراث الشعبى طبيخ الصعايدة

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أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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