الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 عاطلين يروجون البانجو والحشيش والشادو في الجيزة

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، من حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و أسفرت الجهود عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزتهما "بندقية آلية - طلقات لذات العيار- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرام ، مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية "قيادة أحدهما" ، مبلغ مالى، هاتفي محمول"، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العياط الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" ، وبحوزته "فرد محلى - طلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشادو – 80 قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول" ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول)، حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول"، حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية.

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم. 

قطاع الأمن العام استهداف توك توك مركز شرطة العياط مباحث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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