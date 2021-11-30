شحن 3063 طن صودا كاوية إلى اليونان بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ALEYNA MERCAN من مالطا ويبلغ طولها 94 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3063 طن صودا كاوية إلى اليونان.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.