الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل مسن وإصابة زوجته بمركز الوقف في قنا

جثة
جثة

قُتل مُسن وأصيبت زوجته، صباح اليوم الثلاثاء، بآلة حادة بسبب خلافات عائلية بقرية القلمينا مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة مُسن وزوجته مصابة بآلة حادة بقرية القلمينا في الوقف. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لمُسن يُدعى " كمال عبدالحميد محمد، 75 عامًا، جرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وزوجته المصابة هند عبدالعزيز محمد، ربة منزل، تم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي.

وجار عمل التحريات لضبط المتهم وكشف غموض الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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