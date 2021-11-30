نجاح العملية 47 ضمن برنامج «زراعة الكلى» في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن نجاح العملية رقم 47 ضمن برنامج زراعة الكلى والذي يجرى بأيدي فريق متدرب على ذلك النوع من الجراحات المعقدة من أبناء الجامعة ويضم عدة تخصصات.

يأتي ذلك بقيادة الدكتور هشام مختار مدير وحدة زراعة الكلى بالمستشفى وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى.

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة مدير وحدة زراعة الكلى أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 31 عاماً من محافظ أسيوط والمتبرعة زوجته والتى تبلغ من العمر 29 عاما.

وأوضح أن العملية كانت شديدة الخطورة عن ما سبقتها من عمليات وذلك لمعاناة المريض من تضخم وضعف شديد بعضلة القلب وهو ما كان يمثل تهديداً كبيراً على نجاح العملية.

وأشار إلى أن ذلك استلزم تأهيل المريض على مدار العامين الماضيين وعلاجه على أيدى أطباء متخصصين فى القلب وذلك حتى تم رفع كفاءة القلب من 30 إلى 50%، كما أن زوجته تعانى من عيب خلقي يتمثل في ازدواج شرايين كليتها وهو ما كان يمثل تحدياً كبيراً للفريق الجراحى.

وأوضح أن العملية استغرقت نحو 9 ساعات كاملة وتضمنت 3 ساعات لاستئصال الكلى من الزوجة و6 ساعات لزرعاتها للمريض، لافتاً النظر إلى ارتفاع نسبة المتبرعين بين السيدات لزوجها أو لأبنها أو لشقيقها حيث تمثل الأغلبية بين الحالات المتبرعة فى عمليات زراعة الكلى التي تجرى بالمستشفى وهو ما يؤكد على عظمة عطاء المرأة المصرية بصفة عامة والصعيدية بصفة خاصة.

وتوجه الدكتور هشام حمودة بشكره إلى كافة أعضاء الفريق الطبي من أساتذة وأطباء متخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة وبتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض ، مشيداً بدعم إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية وهو ما سوف يساهم في إتمام إجراء 50 عملية جراحية لزراعة الكلى بالمستشفى قبل نهاية هذا العام 2021م.

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالبرنامج الرائد الذي تتبناه الجامعة لزراعة الكلى والذي يتم تنفيذه بالمستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم برامج زراعة الكلى فى مصر فى إطار جهوده للقضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية ، كما يأتي ذلك ضمن النشاط الطبى المنفرد والمتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية والذي يتضمن إجراء العمليات الجراحية للحالات الأكثر تعقيداً والأشد خطورة ، بما فى ذلك عمليات زراعة الكلى والكبد وكذلك المتعلقة بجراحات القلب والمخ والأطفال وكذلك في مجال علاج حالات الإصابات وعمليات العظام والجراحات الميكروسكوبية.