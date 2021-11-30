الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما صعد نظيرتها الثانوية على استحياء، مدفوعة بحالة الترقب لما سيسفر عنه أداء أسواق المال العالمية والعربية، وسط حالة من التذبذبات العنيف بتلك الأسواق على مدار اليومين الماضيين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق  "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 11211 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت  0.04%، ليصل إلى مستوى 1975 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة سجلت0.01%، ليصل إلى مستوى 13226 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4431 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت  0.07%، ليصل إلى مستوى 2102 نقطة ، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت  0.04%، ليصل إلى مستوى 3063 نقطة.

وأشار وسطاء بالسوق إلى أن حالة التقلبات التي تمر بها أسواق المال العالمية والعربية والإقليمية، دفعت مؤشرات البورصة لانتهاج نفس الوتيرة، خاصة أن البورصة ليست بمعول عن أداء أسواق المال الأخرى، نتيجة وجود متعاملين عرب وأجانب، يتجهون للشراء في أسواقهم حالة هبوطها، ومن ثم البيع فى البورصة المصرية لاقتناص فرص الهبوط في بورصاتهم.

ولفت الوسطاء إلى أن البورصة المصرية لن تتأثر كثيرًا بالتراجعات العالمية حال استمرارها، خاصة أنها هبطت بنسبة كبيرة على مدار الشهور الثلاثة الماضية، ما يفسر بوصول الأسعار لمستويات تشبع بيعى وإن تأثرت سيكون التأثير محدودًا.

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