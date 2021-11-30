التحقيق مع عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة للهروب من كمين ببدر

تباشر نيابة الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عاطلين لانتحالهم صفة ضباط شرطة للهروب من أحد الكمائن بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين عاطلين كانوا يستقلون سيارة ملك والد أحدهم دون رخصة قيادة وادعوا بأنهم ضباط شرطة للهروب من الكمين، وبالفحص تبين بانهم عاطلين .

وكانت بداية الواقعة عندما ضبط ضباط قسم شرطة بدر عاطلين ينتحلون صفة ضباط شرطة للهروب من الكمين ولقيادتهم السيارة دون رخصة وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.