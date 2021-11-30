أمن القاهرة يشن حملات موسعة لضبط الشوارع والميادين بالساحل

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، لإزالة كافة المعوقات التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، وتتسبب في تكدس وازدحام ومضايقة المواطنين.

أسفرت الجهود بإشراف العميد محمد أبو سريع مأمور قسم الساحل، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، ومركبات "التوك توك"، التي تعيق حركة المرور، والسيارات الغير مرخصة، ورفع السيارات المتهالكة من الشوارع، وإحداث سيولة مرورية أمام حركة السيارات، حيث بلغ عدد المخالفات المضبوطة ما يقرب من 1300 مخالفة متنوعة.

ونجحت الحملات بقيادة المهندس أشرف سيد رئيس حي الساحل، في إزالة العديد من الإشغالات من أمام المطاعم والمحال : "من استاندات ولافتات، وصناديق خاصة بالدليفري، والكراسي وثلاجات العرض، وعربات الفول، وإغلاق عددًا من المقاهي الغير مرخصة، حيث بلغت المضبوطات ما يقرب من 400 كرسي واستاند وشماسي وغيرها، بنطاق شارع شبرا وأحمد حلمي وميدان فيكتوريا"؟

وتهدف تلك الحملات للحرص على إحداث حالة من الانضباط المروري في الشوارع والميادين الواقعة في كافة أرجاء المحافظة، ويتم تكثيف الحملات بشكل مستمر على جميع المحاور، لإحداث سيولة مرورية، ويقوم بإجراء جولات ميدانية للتأكد من تواجد الارتكازات المرورية في الأماكن المخصصة لها، والتعامل الفوري مع كافة الأعطال والحوادث، لمنع تكدس السيارات، وإحداث أقصى سيولة مرورية ممكنة.