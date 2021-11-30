الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لويجى دى مايو: إيطاليا تدعم أجندة منطقة المتوسط الجديدة

لويجى دى مايو
لويجى دى مايو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن روما تدعم "أجندة" منطقة البحر الأبيض المتوسط الجديدة، التي تهدف لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل في دول جنوب المتوسط.

 

وفي كلمة ألقاها خلال "الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي" المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، قال دي مايو إن "إيطاليا تدعم أجندة منطقة البحر الأبيض المتوسط الجديدة من أجل تعزيز وحماية المصلحة العامة وللحاجة إلى إقامة شراكة جديدة للاتحاد الأوروبي في المنطقة".

 

وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت خطة لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيزها مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

 

وتتضمن الأجندة الجديدة ​​خطة اقتصادية واستثمارية لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

 

وفي إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي (NDICI)، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه سيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليارات يورو لتنفيذ الخطة خلال الفترة 2021-2027، ما من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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