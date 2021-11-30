موجها رسالته لصنّاع «الحفرة».. طارق الإيبارى: الفيلم القصير عظيم جدا

أعرب الفنان طارق الإيباري، عن سعادته لحصول الفنان كريم عبد العزيز على جائزة التميز، في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، متابعًا: "مبسوط جدًا للفنان كريم عبد العزيز، وهو حقيقي يستحق هذه الجائزة، راجل فنان زي الكتاب ما بيقول".

وتابع "الإيباري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "كريم عبد العزيز مثلي الأعلي؛ لأنه مش جان بس ولا كوميديان بس ولا تراجيدي، هو ممثل شاطر في كله، أي دور بيعمله بيكون تحفة سواء في الأفلام والمسلسلات، وحاطه تارجت قدامي".

ولفت الفنان طارق الإيباري إلى أنه حاليًا يدرس عدد من الأعمال الفنية من بينهم فيلم سينمائي جديد له سيعرض قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيخوض السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل جديد.

وعن الأعمال التي شاهدها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ34 حتى الآن، قال: "والحفرة الذي جمع بين الفنان كريم قاسم وعمرو عابد، وصدقي صخر"، ووصفه بـ"العظيم جدًا"، مشيرًا إلى أنه قرر أيضًا مشاهدة كل من فيلم "غدوة" للفنان ظافر العابدين، وفيلم "أبو صدام" للفنان محمد ممدوح.

فيلم أبو صدام

"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ"تايسون"، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

فيلم غدوة

يروي فيلم "غدوة"، قصة علاقة غير متوقعة بين أب وابنه، تنقلب فيها الأدوار رأسًا على عقب، حين تتدهور الحالة الصحية لحبيب، فيلجأ إلى ابنه من زوجته الأولى أحمد الذي لا يتجاوز عمره 15 عامًا.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت الجمعة، من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.