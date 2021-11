أبرزها حفل نتاج ورش الغناء.. ننشر فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم

يقيم بيت الغناء العربي بمقره الكائن في قصر الأمير بشتاك، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، حفل نتاج ورش الغناء التدريبية التى أقيمت بيت الغناء العربي على مدار ثلاث أشهر تحت إشراف الفنان مصطفى النجدي و الدكتور مدحت عبد السميع.

يشارك المتدربين في تقديم عدد من الأعمال الفنية بمشاركة "صوليست الأوبرا" الفنان إبراهيم راش، والذي يقدم العديد من الأغنيات، نذكر من بينها: رمش عينه – على الله تعود – سحب رمشه ــ يا مسافر وحدك ــ كل ده كان ليه ــ مش أنا اللي أبكي ــ تملي في قلبي يا حبيبي ــ الحب جميل ــ قولوا لعين الشمس ــ القلب يحب مرة ــ آه يا أسمراني اللون ــ العيون السود ــ أوقاتي بتحلو ــ خليك هنا، بتونس بيك ــ كل دقة في قلبي ــ خايف أقول اللي في قلبي ــ يا مسهرني ــ دارت الأيام ــ كلمني طمني يا حبيبي ــ ليالي الأنس في فيينا ــ عرباوي ــ أما براوة ــ الهوى هوايا ــ تملي في قلبي يا حبيبي ــ مش كفاية يا حبيبي، تلات سلامات وغيرها.

كما يقوم الطلاب الدراسين بالغناء منفردين ومنهم: مؤمن صالح ، نورهان إسماعيل، محمد عبده، أحمد حسام الدين، رضوى إبراهيم، مارفي نصر، بالإضافة إلى تقديم عدد من الموشحات، تحت قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.

يُختتم الحفل بتوزيع شهادات المشاركة في إتمام الدورة التدريبية، إلى جانب تقديم عدد من شهادات المتميز لأبرز المتدربين.

ــ ورشة حكي قصصي في بيت العيني

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني٬ خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية من بعد ظهر اليوم، احتفالية فنية تتضمن ورش فنية، وعرض حكي بعنوان "حكاية في كتاب" من قصص عالمية تقدمها رحمة محجوب، بالإضافة إلى عروض أفلام رسوم متحركة.



كما يقيم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم أيضا، حفل موسيقي غنائي، والذي تحييه فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بقيادة أحمد شوقي الأشقر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات الزمن الجميل، ومطربيه العمالقة من بينهم: فايزة أحمد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، محمد فوزي، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، محمد رشدي، محمد قنديل، شادية، سعاد محمد وغيرهم.

وضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم أيضا٬ الفيلم الروائي الطويل٬ In the Heat of the Night أو "في حرارة الليل"، ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها السينمائي محمد كمال مبارك.الفيلم من بطولة سيدني بواتييه، ومن إخراج نورمان جويسون.

كما تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "حكاية حمادة و أبوه التوأم"، للكاتب عادل حراز، ويناقشه كلا من: الكاتب و السيناريست حمدي نوار، محمد راضي نائب رئيس إتحاد الناشرين العرب، أحمد عبد المنعم مدير مؤسسة حورس للنشر، وتدير اللقاء الدكتورة سامية حسن الأستاذ بكلية التربية – جامعة الإسكندرية.