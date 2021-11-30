الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس العراقى: أسعار النفط ستذهب نحو الاستقرار

أسعار النفط
أسعار النفط

 رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، عدم العودة لانغلاق اقتصادي شامل كما حدث في عام 2020، متوقعًا أن تذهب أسعار النفط نحو الاستقرار.


وقال صالح -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "الورقة البيضاء" منهج إصلاحي متوسط الأجل، وفي الوقت نفسه تعبير عن سياسة الدولة في مواجهة مشكلات الاقتصاد العراقي الريعي، الذي على الرغم من حالة التفاؤل في أسعار النفط، إلا أنه ما زال يخضع لمخاطر تقلبات سوق الطاقة في العالم.


ورجح صالح ألا يشهد العالم انغلاقا اقتصاديا كلياً والتعايش مع حالات ركود خطيرة على غرار ما حدث في العام 2020، إذ سيوفر الاقتصاد العالمي ميكانيكيات حركة ونشاط أفضل من العام الماضي.


وأشار إلى أنه ربما هناك مخاوف صحيحة تحذيرية عالمية للوقاية من متحور جائحة كورونا الجديد (أوميكرون) والتحوط من آثاره، ولكن ربما تلك التحوطات قد تخفي بعض استرتيجيات الدول المستهلكة للنفط لخفض جماح فائض الطلب على موارد الطاقة، ومنها النفط الخام، كوسيلة مساعدة لمواجهة تصاعد الأسعار، متابعًا أنه أمر تكتيكي قد ينجح في إبطاء وتيرة تزايد أسعار النفط بغية استقرارها في نطاق توازن سوق الطاقة دون زيادات سعرية كانت متوقعة.

 

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