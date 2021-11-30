«التموين» تعلن توفير أرصدة احتياطية من السلع الأساسية تكفى 3 أشهر

بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات استقبال الموسم الشتوي بتنفيذ خطة قبل حلول أوقات الذروة التي تبدأ في منتصف شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف شهر فبراير المقبل، بتشكيل غرف عمليات رئيسية في المديريات وغرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية المختلفة، لتوفير كافة السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية لمنظومة التموين الجديدة البالغة نحو 28 سلعة.

كما تتضمن الخطة تعزيز الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية لتكفي الاحتياجات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ومتابعة المخابز البلدية بشكل دوري، والتأكد من الإنتاج اليومي للخبز البلدي، وتوفير الأرصدة الاحتياطية للدقيق البلدي استخراج 82 % في المخابز والمطاحن، فضلًا عن توفير أرصدة احتياطية من إسطوانات البوتاجاز، لتكفي بضعة أيام نتيجة زيادة الاستخدام والاستهلاك بمعدلات تصل إلى نسبة 30%، خلال الموسم الشتوي.

وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليماته المباشرة إلى المهندس علاء مرتضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، والمهندس أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، ووكلاء وزاره التموين في المحافظات بتأمين احتياجاتها من كافة السلع، خاصة في بداية الموسم الشتوي تجنبًا من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار والفيضانات والاستجابة لمطالب المديريات، وتأمين الاحتياجات وتعزيز الأرصدة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المستشار الاقتصادي العربي أبوطالب، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أوقات الذروة للموسم الشتوي تبدأ في منتصف شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف شهر فبراير المقبل، ويتم توفير إسطوانات البوتاجاز بزيادة بنسب تتراوح من 10 % إلى 15 % مقارنة بالموسم الصيفي؛ نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك والسحب خلال الموسم الشتوي.

وقال رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ مليون إسطوانة بوتاجاز يوميًا على مستوى مستودعات البوتاجاز البالغة نحو 3800 مستودعًا المنتشرة في المحافظات خلال الموسم الشتوي لتوفير احتياجات المواطنين من إسطوانات البوتاجاز المنزلية و جميع الأنشطه التجارية.