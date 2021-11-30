«التموين» تعتمد 29 فرعا ضمن المرحلة الرابعة بمشروع جمعيتى بالجيزة

أعلن طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة مشروع جمعيتي قامت باعتماد 29 فرعًا لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين لإجراء المعاينات النهائية من إجمالي 199 متقدمًا للمرحلة الرابعة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه يتم التجهيز حاليًا لإجراء المعاينات النهائية بعد الانتهاء من تجهيز المحال لجمعيتي التابعة للمتقدمين من خلال التشطيبات النهائية، واختيار الألوان المناسبة، ونوع السيراميك، وغير ذلك، بجانب إجراء المعاينات على المسافات التي لا تقل عن 500 متر إلى أقرب بقال تمويني، والمساحة للمحل تكون 30 مترًا.

وأضاف إنه يتم إجراء المعاينات النهائية خلال شهري نوفمبر الجاري و ديسمبر المقبل على أن يتم تشغيل هذه الفروع خلال العام المقبل.

وأشار إلى أنه في حال الانتهاء من إجراء المعاينات النهائية لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة، يتم رفعها إلى وزارة التموين لاعتمادها، وبعد ذلك يتم استلام ماكينات صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز على المتقدمين لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعه لشباب الخريجين، ويتم دفع قيمة التأمين على البضاعة وبعد ذلك يتم استلام السلع التموينية و فارق نقاط الخبز من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.