بعد فوز كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمادة.. الفيشاوى: "مبروك يا أخويا"

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على تهنئة الفنان كريم عبد العزيز لحصده جائزة فاتن حمامة التقديرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وشارك الفيشاوي صورة جمعته بكريم عبد العزيز خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الإثنين، وعلق عليها قائلًا: “من تكريم النجم الكبير كريم عبد العزيز، مبروك على جائزة فاتن حمامة التقديرية، تستاهل يا كريم يا اخويا يا موهوب يا محترم”.

وقدمت الفنانة منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز للفنان كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

كريم عبد العزيز أحد كبار نجوم السينما المصرية عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده من بينها "انتبهوا أيها السادة" (1978)، "البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، "قاتل ما قتلش حد" (1979)، "منزل العائلة المسمومة" (1986)، هذا بجانب وقوفه أمام الزعيم عادل إمام، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، من خلال تجسيده لدور "علي ماهر" ضمن أحداث فيلم "المشبوه" الذي أخرجه سمير سيف، عام 1981.

بعد سنوات من عمله كممثل خلال فترة طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى لتمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذي أخرجه إسماعيل عبد الحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، عام 1998.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلنت منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، والمقرر عقدها في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل، تقديرًا لمسيرته الفنية وإثرائه للعمل السينمائي.