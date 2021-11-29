الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: نادى الوحدات يحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

فلسطين
فلسطين

أحيا نادي مخيم الوحدات، مساء اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمجمع النقابات المهنية فى العاصمة الأردنية عمان.

وعلى هامش الفعاليات، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، افتتح معرض الفن التشكيلي "ريشة وقضية" الذي نظمته جمعية المرسم الجوال، وجمعية معارف مقدسية "مجد" بمشاركة 72 فنانا وفنانة من مختلف دول العالم.

وعرض المعرض الكثير من القصص عن معاناة شعب فلسطين، ويشكل تظاهرة فنية تبرز نتاجات تراثية إبداعية من وحي معاناة الشعب الفلسطينى ونضاله من أجل حريته، كما قدمت فرقة غربة للتراث الشعبي عددا من الأغاني الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، إن الشعب العربي من المحيط إلى الخليج يقف إلى جانب الشعب الفلسطينى ليس من مبدأ التضامن فقط، لكن من مبدأ أننا شعب واحد.

فيما حيا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الشعب الفلسطينى ونضاله الذي لم يتوقف، مؤكدا أن الأردن كان شريكا في هذا النضال وسيبقى كذلك.

ودعا الفايز المجتمع الدولي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأن يكون أكثر تفاعلا مع القضايا العالمية المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد رئيس مجلس النقباء الأردني أحمد سمارة، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم وحر في العالم، وهي قضية الإنسانية كلها، متابعا "لذا يجب أن تكون قضيتنا وهمنا الأول، وشغلنا الشاغل الذي يحرك كل الضمائر على الدوام، حتى زوال الاحتلال وعودة الحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني".

من ناحيته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن معاملة الاحتلال مع الأسرى خارجة عن كل إطارات الشرعية والقوانين الدولية، عدا عن جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطات الاحتلال في ثلاجاتها، وما يعرف بمقابر الأرقام.

نادى مخيم الوحدات فلسطين يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى الأردن الفن التشكيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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