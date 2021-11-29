متحور «أوميكرون» يؤجل المنتدى الإفريقى للاستثمار لأجل غير مسمى

أعلن البنك الإفريقي للتنمية تأجيل المنتدى الإفريقي للاستثمار الذي كان من المنتظر تنظيمه بأبيدجان من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل إلى أجل غير مسمى بفعل مخاوف من انتشار سلالة المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون".

وأكد البنك، فى بيان له اليوم الإثنين، أن المفاوضات بين الحكومة الإيفوارية ومجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية توصلت إلى اتفاق بتأجيل هذا المنتدى.

من جانبه، قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومي إديسينا، إن منتدى إفريقيا للاستثمار أول سوق استثمارية في إفريقيا، وتخصص عدة مليارات من الدولارات للمشاريع لكن للأسف مع ارتفاع القيود على السفر عالميًا بفعل سلالة متحور أميكرون والمخاوف الصحية بات من الضروري تأجيله.

وتحصل صندوق دعم المؤسسات الناشئة التونسية، في نوفمبر عام 2019، على مبلغ 20 مليون يورو أي ما يقارب 65 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية.

ومنحت هذه التمويلات للصندوق الذي أحدث سنة 2018، في إطار تطوير قطاع المؤسسات الناشئة في تونس، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا من 11 إلى 13 نوفمبر 2019.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن متحور "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن كيفية التعامل مع الجوائح الجديدة التي نشهدها في الوقت الراهن، محذرًا من أن تكون لزيادة حالات كورونا عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وأكد أدهانوم، خلال اجتماع الجمعية العامة للصحة العالمية، أن "متحور أوميكرون أظهر حاجة العالم لاتفاقية جديدة خاصة بالجوائح"، متابعًا أن "النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات"، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن "ظهور متحور أوميكرون تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته منا بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرًا عالميًا مرتفعًا للغاية".