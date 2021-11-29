الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 95 عبوة بسكويت وعصائر منتهية الصلاحية بمطروح

حسن الشيباني
حسن الشيباني

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إن حملة رقابية مكثفة تمكنت من ضبط 95 عبوة بسكويت وعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم على الفور التحفظ على هذه الكميات ورفع عينات منها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من انتهاء الصلاحية والتحفظ عليها وتحرير محاضر لأصحابها من المحال التجارية ورفعها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أن الحملات الرقابية حررت محاضر لإدارة منشأه تجارية دون ترخيص وعرض سلع منتهية الصلاحية وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في المطاعم والمحلات التجارية، وضبط مخالفات تموينية تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار ويتضمن سعر المنتج من المصنع السعر النهائي للمستهلك وتواريخ الإنتاج والصلاحية.

مرسى حملات مخالفات مطروح بدون ترخيص منتهية الصلاحية مرسى مطروح الإجراءات القانونية

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