برلمانية: «إيديكس 2021» يتيح الفرصة أمام الدول لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بافتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، والذى يقام فى مصر للمرة الثانية، ولمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، مؤكدة أن هذا التجمع الدولى سيتيح الفرصة أمام الدول لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع، إلى جانب أحدث ما وصل إليه الدفاع العسكرى من قدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكرى راقٍ لتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول فى المجالات العسكرية.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن معرض "إيديكس" فى دورته الثانية يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم المشاركة فى مجال الصناعات العسكرية، لافته الي أن معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021"، شارك فيه كبريات الشركات الدولية والعالمي، بما تيح تبادل الخبرات بين العاملين فى كافة المجالات العسكرية، وبما يمثل فرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية للعبور لمزيد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أن القوات المسلحة المصرية كانت ومازالت الحصن الأمين لمصر وشعبها العظيم، مقدمة كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي رعايته لمعرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

وقالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إن كلام المسئول عن الجناح السعودي فى معرض "أيديكس 2021" وتصريحه اليوم أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن "أكثر البدل التي نصنعها في السعودية استوردنا قماشها من مصر" كلام يشرح القلب وهو دعوة جادة إلى بذل كافة الجهود لاستعادة مصر ريادتها فى صناعة النسيج ذات الشهرة العالمية منذ أكثر من 100 عام.

وتابعت النائبة رقية الهلالي، طول عمرنا فى مصر عندنا حاجات ليها شهرة مش موجودة فى دولة تانية ولا بلد غيرنا، النسيج المصري والقطن المصري طويل التيلة والمنسوجات اليدوية المشهورة كانت عنوان لمصر وأحد روافدها الصناعية ذات الدخل والعمالة الكثيفة، لدرجة أن" كسوة الكعبة المشرفة" كانت بتتعمل وبتتطرز وبتتبعت فى "محمل" للمملكة العربية السعودية قبل بدء المناسك السنوية لفريضة "حج البيت"وسط احتفالات عارمة كل عام.

ويضم جناح مصر بالمعرض، والذى يمثل كافة المنتجات العسكرية المصرية، معدات وأسلحة صنعت فى مصر بمشاركة القوات المسلحة، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، ومركز البصريات، إلى جانب مركز صحفى لخدمة الصحافة المحلية والعالمية، ومن أجل التواصل مع مختلف القنوات الفضائية ووكالات الأنباء بجميع أنحاء العالم، لتقديم المعلومات الخاصة بالمعرض، فضلا عن مركز للترجمة الفورية يغطى كل لغات الزائرين.