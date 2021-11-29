وزير الرى يستعرض مستجدات خطة السحب الآمن للخزانات الجوفية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، لاستعراض ومناقشة موقف التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة فيما يخص دراسات المياه الجوفية، وتحديد الإمكانيات المتاحة.

حضر اللقاء كلًا من المهندسة أماني الباز رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحري والقبلي، و الدكتور احمد راشد مدير معهد بحوث المياه الجوفية، والدكتور احمد الامام الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور هشام بخيت الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور سعيد محمد سعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما تم مناقشة سآخر مستجدات دراسة المناطق المستهدفة والمناطق التى تم تحديد إمكاناات الخزانات الجوفية بها علي مستوي المحافظات، وكذلك متابعة تطورات دراسة أعمال المراقبة وقياس التصرفات للمصارف الزراعية، بجانب إمكانية تغير إتجاه بعض المصارف لحل مشكله الصرف بواحه سيوة.

كذلك تم استعراض ما تم بشأن الدراسة التى تستهدف تحديد المناطق ذات المخزون الجوفي الذي يسمح بتنمية مستدامة وهي مناطق محدودة، وتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة.

‏الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية لدراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بمختلف المحافظات ، بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري و جامعة القاهرة.

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