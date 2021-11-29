الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«رياضة النواب» تنتقد «المهن الرياضية» بسبب تصاريح غير المتخصصين

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة مقدم لنقيب المهن الرياضية وزوارة القوى العاملة، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين غير خريجي كليات التربية الرياضية والرياضيين . 

وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، مقدم طلب الاحاطة، إن مصر بها ما يقرب من 27 كلية تربية رياضية يتخرج منها آلاف الخريجين سنويا ، ويواجهون مشكلات عدة فى الالتحاق بوظائف بسبب منح نقابة المهن الرياضية كارنية النقابة،لأى شخص يتقدم لها .

 وتساءلت النائبة كيف يتم مساواة من ظل لمدة أربع سنوات يتلقي الدراسية ، بمن يحصل على دورة تدريبة لمدة 4 أسابيع فقط كي يلتحق بالنقابة، وتابعت: "نقابة المهن الرياضية أصبحت نقابة من لا مهنة له" وواصلت: لم أشاهد أى نقابة تفعل ذلك سوى نقابة المهن الرياضية، أصبح كل من يشترك فى جيم يحصل على كارنيه النقابة لافتة إلى أن وجود دخلاء على المهنة تسبب فى عدم وجود كفاءات مما أدي إلى سوء الخدمات الرياضية ، وحدوث حالات وفاة بين الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ . 

واستشهد النائبة بموقف نقابة المحامين فى التعامل مع الأعضاء المنضمين إليها، مؤكدة انه يتم التعامل بحرص كبير على مصلحة النقابة للدرجة التى دفعتهم من منع خرجي الجامعات المفتوحة من الانضمام للنقابة .

وعقب فتحي ندا نقيب المهن الرياضية على طلب الاحاطة، وقال أن نقابة المهن الرياضية مختلفة عن جميع النقابات، فهي نقابة للمهن وليس لمهنة واحدة ، لذلك تعطي كارنية النقابة لغير خريجي التربية الرياضية . 

وأشار إلى أن منع غير خريجي التربية الرياضية ، ليس قرار النقيب ولكن النقابة ملزمة بتنفيذ الدستور والقانون واللائحة ، حيث نص الدستور على أن تنشأ لكل مهنة نقابة واحدة . 

وأضاف فيما يتعلق بمدة الأسابيع الأربع للدورة التدريبية التى تمنحها النقابة لمن يريد الانضمام اليها، أن الاتحاد الدولي الفيفا قام بتوقيع بروتكول تعاون مع جامعة القاهرة والنقابة لديها عدد ساعات معتمدة من الفيفا من جانبها قالت النائبة هادية حسني، رغم كونها بطلة فى الرياضة ومن حقها الانضمام للنقابة، إلا ان ذلك لم يحدث، لافتة إلى أن النقابة لا تقدم اى خدمات للأعضاء المنضمين اليها . 

وأشارت "حسني" إلى أنها لديها صديقة عضو في القنبة سخرت حياتها لخدمة الرياضة ولا تحصل على معاش سوي 40 جينها شهريا ـ، وحتي تتمكن من الاستفادة بهم لا تتحصل عليهم إلا كل 5 أشهر ، متسائلة أين النقابة من تلك المعاشات الهزيلة " من جانبه عقب فتحي ندا ، نقيب المهن الرياضية على حديث النائبة هادية حسني ، مؤكدا ان النقابة كانت تمنح معاش 40 جنيها فقط ، ثم تم رفعه إلى 60 جنيها، ليصل حاليا إلى 100جنيه .

وأضاف أن النقابة تواجه مشكلة فى نقص الموارد خاصة ان عد كبير منالأندية لا يلتزم بسداد النسبة المحددة فى القانون لصالح النقابة لافتا إلى أن معظم اعضاء النقابة لهم مهن اخري يتكسبون منها على عكس باقي النقابات . 

من جانبها توجهت النائبة آية مدني، بعدد من التساؤلات لنقيب المهن الرياضية بشأن ضعف أداء النقابة، مؤكدة ان النقابة ليس لها أى دور رقابي فعندما توفي احد اللاعبين بسبب أهمال المدربين لم أرى أى إجراء تجاه المخطئ مثل سحب رخصة التدريب أو حتى الحرمان لمدة. 

وانتقدت "مدني" رفض نقابة المهن الرياضية جدولة المديونيات المستحقة على الأندية لدي النقابة وهو ما كان سيساهم فى حصوله علي موارد، مستشهدة بنادي الشمس الذى تشغل منصب عضو مجلس إدارة به قائلة: "النادى طلب من النقابة جدولة مديوينات ولكنها رفضت". 

وأضافت: "لايوجد لايوجد مميزات في النقاية ، وسألت نقيب المهن الرياضية هل يصوت فى انتخابات النقابة العدد الفعلي لجميع الاعضاء ؟ مطالبة نقابة المهن الرياضية بمد اللجنة بالميزانية المتعلقة بها .

 ومن جانبه أوصى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، نقابة المهن الرياضية بإعادة النظر في ضوابط الالتحاق بها كي تحقق المستهدف منها .

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