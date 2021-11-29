الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مباحث بورسعيد تكشف لغز مقتل سيدة داخل منزلها

جثة
جثة

كشف مباحث قسم شرطة بورفؤاد أول، التابع لمديرية أمن بورسعيد، كواليس واقعة العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها داخل منزلها بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.

حيث تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد هوية القاتلة وتدعي «د :م»، وتعمل ممرضة بمستشفى بورفؤاد العام، وقد أقدمت على القتل بدافع السرقة.

اعترفت الممرضة التي تبلغ من العمر 28 عامًا في تحقيقات النيابة العامة، أنها قامت بالدخول إلى الوحدة السكنية بعدما تأكدت من تواجد المجني عليها بمفردها، وقامت بسرقة 1200 جنيه و2 غويشة و2 خاتم من الذهب، وقامت بضرب رأس السيدة بحائط المنزل حتى فارقت الحياة.

أمرت النيابة العامة بحبس «د م» ممرضة بمستشفى بورفؤاد العام، وتبلغ من العمر 28 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم  محضر رقم 1787 إداري بورفؤاد أول.

وكان أهالي مدينة بورفؤاد قد عثروا على جُثة لسيدة سبعينية تدعى هانم أحمد محمود أبو خاطرة، وتبلغ من العمر 75 عامًا، غارقة في دمائها، وذلك داخل منزلها بـ 3 شارع الشعراوي موظفي الحكومة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

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