الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المركز الثقافي الإيطالي يطلق الدورة السابعة لصالون المبدعين الثلاثاء

المركز الثقافي الإيطالي
المركز الثقافي الإيطالي

يفتتح المستشار الثقافي البريطاني بروفيسور ديفيد اسكلماني، المعرض الدولي السابع للفن التشكيلي، الذي ينطلق بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، ومركز التراث والفنون لمؤسسة مصر المستقبل، تحت عنوان «صالون المبدعين» بحضور دكتور بدوي إسماعيل رئيس مؤسسة مصر المستقبل ويهدف المعرض للتركيز على الوعي بالحركة التشكيلية والمعارض الدولية لدعم الفنانين التشكيلين المصريين والعرب.

ينطلق المعرض في تمام الثانية بعد ظهر الثلاثاء ٣٠ نوفمبر من المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، وتستمر فعاليته حتى ٧ ديسمبر.

يشارك بالمعرض عدد كبير من الفنانين التشكيليين من بينهم نقيب الفنانين التشكيليين  أ.د صفية القباني ، نبيل وهبة مدير عام الثقافة الجماهيرية وزارة الثقافة سابقا ، أ.د مصطفي كمال رئيس مجلس المعهد العالي للفنون التطبيقية، أ.د مرفت السويفي أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان،  أ.د أسامة السروي المستشار الثقافي المصري بموسكو، أ.د إلهامي صبيح  أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان،  أ.د عماد فاروق أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان، أ.د بلال مقلد أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان،  أ.دسامية الشيخ أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان، أ.د سعيد سيد أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان ،  أ./ عمرو فهمي فنان الكاريكاتير بإخبار اليوم ، د.جمال حامد أستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية،   إبراهيم البريدى فنان تشكيلي  أ.م.د/ وئام المصري  أستاذ مساعد بكلية التصميم والفنون كما أن قوميسيرا المعرض هما دكتورة حنان سمير، دكتورة بسمة درويش.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي ترفع الوعي، وتنشر المعرفة، وتحقق العدالة الثقافية، وتقضي على الأفكار الظلامية، وترفع الذائقة الفنية لدى المواطنين.

المستشار الثقافي البريطاني بروفيسور ديفيد اسكلماني المركز الثقافي الإيطالي ومركز التراث والفنون مؤسسة مصر المستقبل رئيس مؤسسة مصر المستقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

لحظة ضبط عامل صور السيدات فى حمام مطعم شهير بمدينة نصر (فيديو)

قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلى يفتتح المونديال بلقاء مونتيرى المكسيكى

أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي