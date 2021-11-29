بعد أزمة رشوان توفيق.. قانوني يوضح شروط الحجر وصحته القانونية

أثارت واقعة إقامة ابنة الفنان القدير رشوان توفيق قضية حجر على والدها، استياء البعض، وتساءلوا حول الموقف القانوني للقضية.

وقال المحامي حسن يوسف إن الحجر على الأب يعني منعه من التصرف في أمواله وممتلكاته، مضيفًا أن من شروط الحجر على الأب إصابة الأب بمرض عقلي أو آخر نفسي لا يمكنه من التفكير بشكل سليم، أو إصابة الأب بمرض مثل الزهايمر أو الجنون، أو اختلال العقل وعدم القدرة على التصرف برشد ومنطق.

وأضاف يوسف لـ"الدستور" أنه في هذه الحالة يتم رفع الأمر إلى المحكمة؛ من أجل إرسال الأب للمعاينة الطبية، وتحديد حالته واستحقاقه للحجر أم لا، مؤكدًا أن للحجر أنواع والتي تتمثل في حجر لمصلحة الغير، ويتمثل في العديد من الأشكال من بينها الحجر على المفلس من أجل الدائنين، بالإضافة إلى حجر على الراهن، والحجر لمصلحة المحجور عليه ويحدث لأسباب الحجر على الصغير حتى يكبر، ويبلغ الحلم وحتى رشده، وكذلك الحجر على المريض.

وأشار إلى أنه في حالات الحجر تكون القوامة بالتدريج، إلى الابن البالغ، ثم الأب، ثم الجد، وإذا لم يتواجد؛ فلمن تقوم المحكمة باختياره، وتراه مناسب لتولي المسؤولية المالية للشخص.