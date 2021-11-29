الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح خط جوى بين القاهرة وسيريلانكا قريبًا

مصر للطيران
مصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة في الشركة القابضة لمصر للطيران عن قرب تسيير أولى الرحلات الجوية الدولية بين القاهرة وسيريلانكا منتصف الشهر المقبل، وذلك تفعيلاً للاتفاقيات والتعاقدات التي أبرمتها وزارة الطيران المدني المصري خلال معرض دبي للطيران 2021 والذي أقيم خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المنتجعات والمدن المصرية.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن شركة مصر للطيران تنتظر وصول وفد من وزارة السياحة والآثار من دولة سيريلانكا والمقرر وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يلتقي الوفد السيريلانكي مع مسئولي وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، لبحث آليات تفعيل تلك الاتفاقية، والتي تعتبر إضافة قوية لمنظومة الطيران المدني المصري، في ظل حرص الوزارة على زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية المتنوعة والمختلفة الوافدة إلى البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شركة مصر للطيران افتتاح نقاط جوية جديدة بالقارة الإفريقية، في ظل التقارب المصري الإفريقي خلال الآونة الأخيرة، ولجذب أكبر عدد ممكن من الوفود الركابية بالدول الإفريقية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص بمنطقة الشرق الأوسط والقارة السمراء، حيث تقوم كبريات شركات الطيران بدول تلك المناطق بخطط استراتيجية وتسويقية دولية لجذب الوفود السياحية مختلفة الجنسيات.

 

الشركة القابضة لمصر للطيران القاهرة وسيريلانكا وزارة الطيران المدني المصري معرض دبى للطيران 2021 مطار القاهرة الدولي

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