مجلس الدولة يلزم الأزهر بدفع 40 ألف جنيه بسبب معهد آيل للسقوط بالمنوفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام الأزهر الشريف، المنطقة الأزهرية بالمنوفية بسداد مبلغ مقداره 40 ألفا و200 جنيه فقط لا غير إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

المبلغ هو قيمة تكاليف إزالة المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي، مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وقالت الجمعية في فتواها أن الثابت من الأوراق صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 53 لسنة 2016 بإزالة الدور الثاني والثالث والرابع العلوي من مبنى المعهد الديني الأزهري، بقرية شنواي التابعة للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة مركز أشمون منوفية.

وتابعت الجمعية، عاودت الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة مخاطبة المنطقة الأزهرية بالمنوفية بتاريخ 16 فبراير 2017، لإرسال مهندس من طرفها لاستكمال إجراءات استخراج ترخيص الهدم، وعمل محضر انضمامي للأعمال الواجب إزالتها وحصر الأعمال المراد إزالتها، إلا أن المنطقة الأزهرية، ورغم ثبوت علمها بقرار الإزالة على النحو السالف بيانه لم تبادر إلى تنفيذه، ولم ترد على مكاتبات الوحدة المحلية إلا في 28 أكتوبر 2017، بعد 10 أشهر من تاريخ إخطاره بالقرار، ما ينبئ عن إهمال وتراخ جسيم لا يتماشى أو يتناسب مع طبيعة قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، بخاصة تلك الصادرة عنها بالهدم الجزئي أو الكلي، ويكون للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الحق في تنفيذ قرار الإزالة على نفقة الأزهر وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات منه.

وأضافت الجمعية، اللجنة تضم بين أعضائها عضوا فنيا من الأزهر الشريف، وتم إخطار مدير منطقة أشمون الأزهرية بقرار اللجنة بتاريخ 29 ديسمبر 2016 ومطالبته بسرعة تنفيذه، إلا أن المنطقة الأزهرية، وبعد تسلمها كتاب الوحدة المحلية المذكور، لم تبادر إلى تنفيذ القرار.

أما عن تكاليف الإزالة، فإن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون قد حددتها بمبلغ 147 ألفا و885 جنيها، إلا أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بناءً على قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سالف الذكر، أنه تم تنفيذ قرار الإزالة بالفعل وتبين عدم وجود أي حديد تسليح أو أي مفكوكات أو أي أنقاض، وأنه لم يتم تسليم أي مفكوكات من نجارة وخلافه من قبل المقاول للوحدة المحلية أو مندوب الأزهر، وأيضا عدم تسليم حديد التسليح الناتج عن الإزالة، وأنه بالاطلاع على أسعار الهدم والإزالة السائدة خلال تلك الفترة، ومن خلال الكمية المنفذة بالختامي وهي 134م، تبين أن التكلفة الفعلية لعملية الهدم هي 40 ألفا و200 جنيه فقط، وليست 147885 جنيها.

وتطمئن الجمعية العمومية إلى تقرير اللجنة المذكور، وإذ لم يقدم طرفا النزاع من المستندات ما ينال من صحة ما انتهى إليه تقرير اللجنة، الأمر الذي تكون معه المنطقة الأزهرية بالمنوفية ملزمة بسداد قيمة تكاليف تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 53 لسنة 3016، التي تكبدتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وفقا لقيمتها التي انتهت إلى تقديرها اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإجمالي مبلغ مقداره 40200 جنيه فقط لا غير.