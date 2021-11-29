الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج»: التضامن تدعم 530 ألف طفل بـ2.5 مليار جنيه

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الاستثمار فى البشر منهج الوزارة، والحياة الكريمة هدفنا الذى نعمل على تحقيقه، مؤكدة على ضرورة أن تنال الأم الحامل والمرضعة  كل الرعاية، ومسئولون جميعا أمام إقرار حقوق الإنسان.

ولفتت القباج إلى أنه سيتم زيادة الرائدات المجتمعات من ٣ آلاف إلى ٢٠ ألف رائدة مجتمعية، لإدراج البيانات لرصد تقدم الأسر، وحوكمة الدعم والتأكد من ذهابه لمستحقيه،  مؤكدة أن الدعم مشروط بالتعليم والصحة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل البيانات على تابلت وتحليل ورصد البيانات ورفع الأوراق لصانعى القرار، مشيرة إلى أنه يتم العمل على  تأهيل الأمهات، وإعلاء دور الأم الانتاجى، قائلة: «ندعم طفلين فقط وهذا ليس ظلما للطفل الثالث».

ولفتت القباج إلى أن الرائدات الاجتماعيات سفراءنا فى القرى المحرومة من الخدمات، وشريك أساسيا فى برنامج الألغ  يوم الأولى فى حياة الطفل، وزارة التضامن تعمل مع شركاء فى العديد  من الجهات الحكومية سواء الصحة والتموين والمعهد القومى للتغذية ، والتربية والتعليم.

وأوضحت  أن هناك ارتباط وثيق بين الحالة الغذائية وبين مستوى الفقر، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية ليست فقط دعم نقدى ولكنها تدخلات مختلفة تهدف لوجود أسر واطفال أصحاء ، الطفل الضعيف هو المواطن الذي لن يكون مثمرا .

وتابعت: بدأنا تطبيق مشروعات التمكين الاقتصادى للأمهات ، ونتعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلات ، والقيادة السياسية أولت الطفولة أهمية كبيرة ، ووزارة التضامن تدعم ٥٣٠ ألف طفل تحت سن ٦ سنوات بقيمة ٢.٥ مليار جنيه، كما يتم دعم ٧٨ ألف أسرة بأطفالها ،  والتوسع فى برامج الحضانات تحت سن ٤ سنوات ، لأن الحضانات توفر رعاية متكاملة ،  ويتم التأكد من خلالها على التطعيمات والرضاعة الطبيعية المطلقة خلال أول ٦ شهور، ثم الرضاعة الطبيعية حتى عامين.

ولفتت إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية ٢٠٪، موجهة رسالة  للرائدات پمسئولية بيانات الأسر، مشيرة إلى أنه سيتم دعم الرائدات ب٢٠ ألف جهاز تابلت.

جاء ذلك خلال فعالية نجاح  ختام دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وتشهد الفعالية توزيع 1700 جهاز تابلت علي الرائدات الاجتماعيات المدربات في أغراض التوعية ودعم نظم المتابعة والتقييم للبرامج المقدمة لأسر تكافل وكرامة .

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