الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تشغيل مركز تجميع المخلفات الإلكترونية الجديد في «تربية رياضية طنطا»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، أنه تم تشغيل مركز تجميع المخلفات الإلكترونية الجديد بكلية التربية الرياضية، وذلك فى إطار دور الكلية الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إن افتتاح مركز تجميع للمخلفات الإلكترونية بالكلية، يأتي في إطار دور الكلية الرائد في خدمة المجتمع ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن النفايات الالكترونية هي  نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الإلكترونية، والتي أصبحت تشكل قضية تهدد البيئة وتمثل خطر كبير على صحة الإنسان.

 - الكلية تسعى لأن تكون مركزا معتمدا لتلقي والتخلص من المخلفات الالكترونية 

وكشف عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن الكلية والجامعة تسعى من خلال المركز الجديد للتخلص الآمن من تلك المخلفات، وذلك ضمن تعزيز الجهود للتخلص من المخلفات الالكترونية بطريقة سليمة وآمنة، سعيا إلى أن تكون كلية التربية الرياضية مركزا معتمدا لتلقي والتخلص من المخلفات الالكترونية والتخلص منها بشكل آمن وصحيح.

وأكد "حلويش"، على ضرورة تحديث الثقافة البيئية لدى الكوادر التي تعمل مع الشباب لتشمل قضايا البيئة المستحدثة، بالإضافة إلى توسيع آفاق الشباب حول كيفية تحويل المخلفات الإلكترونية إلى أحد المشروعات الصغيرة التى يمكن تحويلها  إلى مصدر لدخل الشباب للحد من البطالة، وذلك تضامنًا والتصاقًا مع مبادرة "تحضر للأخضر" التي تتبناها الدولة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لتشارك الكلية في المبادرة بشكل فعال.

تشغيل مركز تجميع المخلفات الالكترونية الجديد التربية الرياضية بجامعة طنطا

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