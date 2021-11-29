الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الفيشاوي وأبو الروس».. أبرز الحضور في ندوة كريم عبدالعزيز بمهرجان القاهرة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عُقِد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حوار مفتوح مع الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية.

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وناقش الناقد الفني طارق الشناوي - خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت في الفترة من 13:00 إلى 15:00، بدار الأوبرا المصرية - الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك للحديث عن السينما والدراما ومشواره الفني منذ بدايته.

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وحضر الندوة عدد كبير من الفنانين كان أبرزهم؛ الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، والفنان حسن أبو الروس، وغيرهم.

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وكشف "كريم" في الندوة، عن علاقته بفناني جيله والفنانات من بينهم الفنانة مني زكي، والتي قدمت له التكريم في حفل الافتتاح، بينما تطرق الحديث عن علاقة كريم عبدالعزيز، بالفنان ماجد الكدواني، إضافة إلى الحديث عن بعض النصائح التي وجهها للشباب.

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النجم كريم عبدالعزيز، هو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، وعاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده، وبعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى لتمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذي أخرجه إسماعيل عبدالحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، عام 1998.

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توالت عليه الأعمال بعد ذلك، وحظى بفرصة التمثيل بجانب الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998، وبدأ بعدها مرحلة جديدة من مشواره الفني شارك فيها العديد من أبناء جيله الذين استطاعوا أن يصبحوا نجومًا في وقتنا الحالي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في فيلم "عبود على الحدود"، الذي أخرجه شريف عرفة عام 1999، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.

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 لم يقتصر عمله في المجال الفني على السينما والتلفزيون فقط، وإنما وقف أيضًا على خشبة المسرح من خلال المسرحية الشبابية حينها "حكيم عيون" عام 2001، الذي يعد عام الحظ بالنسبة له، إذ أنه بدأ مرحلة جديدة من مشواره كان فيها بطلًا لجميع الأعمال التي توالت بعد ذلك والتي حققت نجاحًا وصدى لدى الجمهور.

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ورغم أنه مُقل في الدراما التلفزيونية، إلا أن أعماله كانت ناجحة أيضًا، وكان أحدثها مسلسل "الاختيار 2" في موسم رمضان 2021.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مهرجان وقف عمل عرف صورة صور تصوير رمضان اليوم فيلم

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