22 ديسمبر.. مساهمو «كيما» يناقشون اعتماد القوائم المالية السنوية

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إن الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادهما يوم 22 ديسمبر 2021، ستنظر في اعتماد القوائم المالية السنوية.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الجمعية ستنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي.

كما تناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في نفس الجلسة الموافقة على شروط أحكام التعديل رقم 3 لعقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة.

وتنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق وأحكام القانون رقم 185 لعام 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لعام 2021.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وبلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن مشاركة الشركة في مواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول بقرى أسوان.

وقال رئيس شركة كيما، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم التبرع لمحافظة أسوان بمبلغ قيمته مليون جنيه من أجل دعم القري التي تعرض لموجة السيول والأمطار.

وأشار إلى صرف مكافأة للعاملين في الشركة بحد أدني 900 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه، وذلك عقب ما قام به العمال من استمرار العمل في ظل الظروف الصعبة الخاصة بالأمطار والسيول، لافتًا إلى أن الشركة تلعب دورًا مهمًا في دعم أنشطة المسؤلية الاجتماعية الخاصة بالمجتمع.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أشاد أمس بالدور المجتمعى لشركة كيما وحرص وزارة قطاع الأعمال بقيادة الدكتور هشام توفيق على مشاركتها الإيجابية فى تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة والتى تضررت جراء تعرضها للسيول، فى إطار تلاحم وتضافر الجهود لإحتواء تداعيات السيول التى تعرضت لها محافظة أسوان.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة والذى أكد - فى بيان صحفى - أنه بناءً على توجيهات وزير قطاع الأعمال قامت شركة كيما بالتبرع بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها فى معالجة الأثار التى خلفتها السيول، وخاصة فى أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الانهيار الكلى أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئى.

وأشار، إلى أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركة فقد قامت بتوفير عدد 8 وحدات سكنية للعاملين الغير مقيمين بالمدينة السكنية للمصنع والذين تضررت منازلهم بشكل كلى، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئى وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.