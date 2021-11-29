الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«بداية أمل»: حملة الـ 16 يوم فرصة حقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة

أمل النوبي رئيس مجلس
أمل النوبي رئيس مجلس الأمناء

أعلن مجلس أمناء مؤسسة "بداية أمل" برئاسة أمل النوبي، تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة؛ تزامنًا مع حملة منظمة الأمم المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام وتستمر الحملة حتى 10 ديسمبر، وهو التاريخ الذي يوافق الاحتفالات باليوم العالمى لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحملة تعد فرصة حقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد بيان المؤسسة، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يتزامن مع تدشين حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وهي الحملة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، وتهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف وإتاحة الفرصة لمناقشة التحديات والحلول.

من جانبها، قالت أمل النوبي، رئيس مجلس الأمناء، إن المؤسسة تسعى خلال مشاركتها في الحملة هذا العام إلى رفع وعي المرأة المصرية بحجم المشكلات التي تتعرض لها من أشكال العنف المتعددة، وتحديدًا بعض الفئات التي بحاجة إلى الوعي مثل المرأة المعنفة والمعيلة والمرأة من ذوات الإعاقة.

وأوضحت أن المؤسسة تحاول طوال الوقت أن تستفيد من تجارب المؤسسات الأخرى في تعاملها مع قضايا المرأة المعنفة حتى يكون هناك تكامل في الرسالة التوعوية المقدمة إلى المجتمع، مؤكدة أنها ستطرح يوميًا على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الإرشادات التوعوية للمرأة بشكل عام، مع توضيح أماكن الإبلاغ حال تعرض المرأة لأي شكل من أشكال العنف، خاصةً الاغتصاب والعنف المنزلي والعنف في العمل وغيرها من أشكال العنف،  كما أنها ستعلن في نهاية الـ 16 يومًا، عدد من التوصيات التي خرجت بها الحملة وكذا النتائج.

جدير بالذكر؛ أن مؤسسه "بداية أمل"، المشهرة برقم 11126 لسنة 2020، يرأس مجلس أمنائها أمل النوبي، وهي واحدة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل مستشار مالي في خدمات الجمعيات الأهلية، كما تعمل المؤسسة في رعاية الفئات الخاصة، وتقديم المساعدات الاجتماعية والدفاع الاجتماعي وغيرها من الأنشطة.

الامم المتحدة حقوق الانسان منظمة الأمم المتحدة العنف ضد النساء العنف ضد المرأة العنف المنزلي مناهضة العنف ضد المرأة مناهضة العنف هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

«شاكر» يكشف لـ«الدستور» آخر تطورات مشروع الربط الكهربائى مع قبرص واليونان

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

9.5 مليون جنيه مبيعات «الحديد والصلب للمناجم» خلال أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي