«بداية أمل»: حملة الـ 16 يوم فرصة حقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلن مجلس أمناء مؤسسة "بداية أمل" برئاسة أمل النوبي، تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة؛ تزامنًا مع حملة منظمة الأمم المتحدة؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام وتستمر الحملة حتى 10 ديسمبر، وهو التاريخ الذي يوافق الاحتفالات باليوم العالمى لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحملة تعد فرصة حقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد بيان المؤسسة، أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يتزامن مع تدشين حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وهي الحملة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، وتهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف وإتاحة الفرصة لمناقشة التحديات والحلول.

من جانبها، قالت أمل النوبي، رئيس مجلس الأمناء، إن المؤسسة تسعى خلال مشاركتها في الحملة هذا العام إلى رفع وعي المرأة المصرية بحجم المشكلات التي تتعرض لها من أشكال العنف المتعددة، وتحديدًا بعض الفئات التي بحاجة إلى الوعي مثل المرأة المعنفة والمعيلة والمرأة من ذوات الإعاقة.

وأوضحت أن المؤسسة تحاول طوال الوقت أن تستفيد من تجارب المؤسسات الأخرى في تعاملها مع قضايا المرأة المعنفة حتى يكون هناك تكامل في الرسالة التوعوية المقدمة إلى المجتمع، مؤكدة أنها ستطرح يوميًا على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الإرشادات التوعوية للمرأة بشكل عام، مع توضيح أماكن الإبلاغ حال تعرض المرأة لأي شكل من أشكال العنف، خاصةً الاغتصاب والعنف المنزلي والعنف في العمل وغيرها من أشكال العنف، كما أنها ستعلن في نهاية الـ 16 يومًا، عدد من التوصيات التي خرجت بها الحملة وكذا النتائج.

جدير بالذكر؛ أن مؤسسه "بداية أمل"، المشهرة برقم 11126 لسنة 2020، يرأس مجلس أمنائها أمل النوبي، وهي واحدة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل مستشار مالي في خدمات الجمعيات الأهلية، كما تعمل المؤسسة في رعاية الفئات الخاصة، وتقديم المساعدات الاجتماعية والدفاع الاجتماعي وغيرها من الأنشطة.