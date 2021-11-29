السجن المشدد 3 سنوات لصيدلي تاجر في الترامادول بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، علي صيدلي حر ‏بمدينة المنصورة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ‏ومصادرة العقاقير والأدوية المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه ‏بإتجاره في الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك لانه حاز وأحرز مواد تخضع لبعض ‏قيود المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وعرض للبيع بقصد ‏الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.‏

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل ‏من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 2971 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة، والمقيدة برقم 862 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏

وأحيل المتهم "محمد ن. ح."، 54 سنة صيدلي حر، مقيم بالمنصورة، إلي محكمة الجنايات، ‏لأنه في يوم 21/ 3 / 2021 حاز جوهر مخدرا "الترامادول هيدروكلوريد" بقصد الاتجار في ‏غير الأحوال المصر بها قانونا، وارتكب الاتهامات الواردة في مواد الإحالة والمعاقب عليها ‏قانونا.‏

وجاء في أدلة الثبوت وشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات‎ ‎منطقة شرق الدلتا، أن ‏التحريات دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة ومتخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها ‏فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية ‏بالدقهلية‎ ‎، وتمكنا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف جوال ومبلغ مالي وبتفتيش ‏مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية‎ ‎‏ للصيدلية عثر على 216 قرص لجوهر ‏الترامادول هيدروكلوريد المخدر وكمية من العقاقير المخدرة مختلفة الأنواع.

وعثر بالصيدلية ‏على مبلغ مالي آخر وبالانتقال وتفتيش مسكنه عثر على 3620 قرص لمادة البريجبالين ومبلغ ‏مالي آخر وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال ‏لتسهيلها والمبالغ المالية حصيلة ذلك .

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة الترامادول ‏هيدروكلوريد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباقي الأقراص والأدوية ‏المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة والمدرجين بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن ‏الكبسولات المضبوطة تحتوي على مادة البريجبالين المدرجة " بالجدول الثالث فقرة "د" من ‏قانون المخدرات‎ .‎‏