الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المشدد 3 سنوات لصيدلي تاجر في الترامادول بالمنصورة

حبس صيدلي
حبس صيدلي

قضت محكمة  جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، علي صيدلي حر ‏بمدينة المنصورة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ‏ومصادرة العقاقير والأدوية المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامه ‏بإتجاره في الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك لانه حاز وأحرز مواد تخضع لبعض ‏قيود المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وعرض للبيع بقصد ‏الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.‏

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل ‏من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور،  ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 2971 لسنة 2021 جنايات قسم ثان ‏المنصورة، والمقيدة برقم 862 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏

وأحيل المتهم "محمد ن. ح."، 54 سنة صيدلي حر، مقيم بالمنصورة، إلي محكمة الجنايات، ‏لأنه في يوم 21/ 3 / 2021 حاز جوهر مخدرا  "الترامادول هيدروكلوريد" بقصد الاتجار في ‏غير الأحوال المصر بها قانونا، وارتكب الاتهامات الواردة في مواد الإحالة والمعاقب عليها ‏قانونا.‏

وجاء في أدلة الثبوت وشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات‎ ‎منطقة شرق الدلتا، أن ‏التحريات دلت على اتجار المتهم في المواد المخدرة ومتخذا من الصيدلية ملكه مكانا لترويجها ‏فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا له انتقلا رفقة مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية ‏بالدقهلية‎ ‎، وتمكنا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف جوال ومبلغ مالي وبتفتيش ‏مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية‎ ‎‏ للصيدلية عثر على 216 قرص لجوهر ‏الترامادول هيدروكلوريد المخدر وكمية من العقاقير المخدرة مختلفة الأنواع.

وعثر بالصيدلية ‏على مبلغ مالي آخر وبالانتقال وتفتيش مسكنه عثر على 3620 قرص لمادة البريجبالين ومبلغ ‏مالي آخر وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال ‏لتسهيلها والمبالغ المالية حصيلة ذلك .

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة الترامادول ‏هيدروكلوريد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباقي الأقراص والأدوية ‏المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة والمدرجين بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن ‏الكبسولات المضبوطة تحتوي على مادة البريجبالين المدرجة " بالجدول الثالث فقرة "د" من ‏قانون المخدرات‎ .‎‏

محكمة جنايات المنصورة الدقهلية السجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

أول تعليق من بسمة وهبة بعد الأزمة الصحية

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

«شاكر» يكشف لـ«الدستور» آخر تطورات مشروع الربط الكهربائى مع قبرص واليونان

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

9.5 مليون جنيه مبيعات «الحديد والصلب للمناجم» خلال أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي