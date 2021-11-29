استبعاد وكيل ومدير مدرسة في دمياط بسبب تدني مستوى النظافة

قرر الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير ووكيل مدرسة شطا العزبي الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية لعدم الانضباط الإداري والتعليمي وسوء مستوى النظافة العامة بالمدرسة.

وكان "وكيل الوزارة" في زيارة مفاجأة اليوم للمدرسة، شهد طابور الصباح وتفقد فناء المدرسة والأدوار والفصول، ولاحظ سوء النظافة العامة وتأخير العاملين وعدم وجود نظام في طابور الصباح وعدم تواجد المشرفين بالإضافة إلى عدم متابعة المعلمين داخل الفصول وضعف تفاعلهم مع الطلاب.

كما تفقد "وكيل الوزارة" قاعات رياض الأطفال ولاحظ كثافة التلاميذ الكبيرة والتي لا تستوعبها القاعات فقرر تحويل لجنة الإدارة المسئولة عن قبول ملفات تلاميذ رياض الأطفال للتحقيق.

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وقرر "وكيل الوزارة" تشكيل لجنة برئاسة عبد العليم جمعة مدير عام الإدارة التعليمية، لتفقد المدرسة ومتابعتها على أرض الواقع وتلافي السلبيات وتكليف مدير جديد للمدرسة تتوافر فيه مقومات الانضباط والجدية للمساعدة في الارتقاء بالمدرسة وجعلها صورة مشرفة للتعليم بدمياط.

وفي النهاية يوجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة المدارس وخصوصا في المدارس الأعلى كثافة والعمل على تلافي السلبيات أثناء الزيارة.

ووجه "وكيل الوزارة" بإعادة توزيع المعلمين الزيادة بالمدرسة واتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاث، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

كما طالب د. "خالد خلف" بابتكار افكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب الي المدرسة، مشددا علي فرض الانضباط الإداري وخاصة الحضور والانصراف، بالإضافة إلي وضع آليات للارشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب المتاخرين في الحضور الي المدرسة بما يتناسب مع السمات الشخصية لطلاب هذه المرحلة.

وكذا توفير آليات الأمن والسلامة ونظافة الفصول و دورات المياه و ما يخدم صالح الطلاب.