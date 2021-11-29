أماكن ومواعيد القوافل الطبية خلال شهر ديسمبر القادم لقري حياة كريمة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية ستنظم علي مدار شهر ديسمبر القادم 7 قوافل طبية ببقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقري الأكثر أحتياجا بمراكز المحافظة حيث من المقرر أن تبدأ هذه القوافل في الأول من شهر ديسمبر وتستمر حتي يوم 30 من نفس الشهر.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل ستبدأ بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة خلال يومي الأربعاء والخميس 1 و2 ديسمبر القادم وستكون القافلة الثانية بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس يومي الأثنين والثلاثاء 6 و7 ديسمبر بينما ستكون القافلة الثالثة بقرية بلة المستجدة التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة يومي الأثنين والثلاثاء 13 و14 ديسمبر وستنظم المديرية القافلة الرابعة بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي يومي الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر ثم تعود القوافل الطبية لمركز دير مواس بقرية تل العمارنة يومي الأثنين والثلاثاء 20 و21 ديسمبر وتختتم القوافل الطبية بمركز العدوة شمال المحافظة حيث سيتم تنظيم قافلة خلال يومي الأثنين والثلاثاء 27 و28 ديسمبر بقرية الشيخ مسعود علي أن تكون آخر قافلة طبية خلال هذا الشهر بقرية الجهاد 4 التابعة لمركز العدوة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 من شهر ديسمبر.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية اولاد مرجان، بمركز دير مواس، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1820 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 389 حالة جراحة و 504 حالة أطفال و 275 باطنة و 157 قلب و 141 نساء و 65 اسنان و 233 جلدية و 74 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 145 تحاليل مختلفة وعمل 62 حالة موجات صوتية وعمل 14 حالة رسم قلب و عمل 7 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 150 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 91 متردد.