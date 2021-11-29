محافظ دمياط تبحث تطوير طريق دمياط شربين وأعمال الصيانة فيه

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى طريق دمياط /شربين لمتابعة أعمال رفع كفاءته والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتتضمن الأعمال التى تجرى بطول ٣٨ كم بثلاث قطاعات، صيانة وتوسعة الطريق ورصفه وأيضاً رفع كفاءة كوبرى كفر البطيخ والتى ستشمل صيانة أعمدة الإنارة وضبط الفواصل ودهان السور الخاص بالكوبرى.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بضرورة التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق لتغذية القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

و أكدت "الدكتورة منال عوض" أيضاً على الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لمعايير الجودة وضبط المناسيب بين جانبى الطريق ، موجهة أيضاً برفع جميع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال لضمان تيسير الحركة المرورية بالطريق تزامنًا مع عمليات التطوير.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديرى إدارات التخطيط و المشتريات و المركبات.

وقد ناقشت "المحافظ" محاور ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وما تضمنه من اعتمادات و مصروفات والمتبقى و ماهو جارى الصرف منه، لتنفيذ المشروعات التنموية ، كما ناقشت أيضاً الملامح الأساسية لخطة العام المالى القادم لادراج أعمال و مشروعات جديدة وفقاً للاولويات و الاحتياجات.

و أكدت "محافظ دمياط" على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه عمليات التنفيذ، موجهة على الإسراع فى معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل نحو رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، وأشارت "محافظ دمياط" الى أنه يتم متابعة الموقف الخاص بالخطة بشكل دورى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام.