الصحة الأمريكية تحذر من التسرع في الحكم على متحور "أوميكرون"

حذر مسئولون أمريكيون في قطاع الصحة، اليوم الإثنين، من التسرع في الأحكام على المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم "أوميكرون" قبل توفر البيانات اللازمة بشأن مدى سرعة انتقاله وفعالية اللقاحات المتاحة حاليًا في مقاومته، كما تسابق الإدارة الأمريكية الزمن لمواجهة احتمالات انتقال أوميكرون إلى الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكر التقرير أن البيانات المتعلقة بـ"أوميكرون" لا تزال محدودة للغاية؛ وذلك في ظل توقعات بأن تكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان لديه القدرة على مقاومة اللقاحات المتاحة حاليًا.

وتوقع كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن، أنتوني فاوتشي، وصول المتحور الحتمي للبلاد، على الرغم من عدم رصد أي إصابة بالمتحور الجديد في الولايات المتحدة حتى الآن، محثًا الأمريكيين البالغين الذين مر على تلقيحهم 6 أشهر على الحصول على الجرعة المعززة، وبدء التعايش مع فيروس كورونا مع قلة احتمالات القضاء عليه نهائيًا على المدى القصير.

من جانبه، أشار مدير المعهد القومي للصحة فرانسيس كولينز، إلى أنه إذا كانت اللقاحات المعتمدة قد أثبتت قدرتها على مقاومة كل متحورات فيروس كورونا حتى الآن، فقد تكون قادرة أيضًا على مقاومة "أوميكرون"، فضلًا عن أن الجرعات المعززة ستضيف جدارًا آخر من الوقاية حيث تحتوي على محفزات للجهاز المناعي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.