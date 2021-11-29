مصرع فتاة صدمها القطار بالبدرشين

لقيت فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها، مصرعها اليوم الإثنين، جراء اصطدام القطار بجسدها حال محاولة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بقرية مزغونة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأحد الأشخاص بقرية مزغونة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة المتوفاة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجئت بقدوم القطار الذي اصطدم بجسدها ولقيت مصرعها في الحال، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والإحالة للنيابة التي تُباشر التحقيقات.