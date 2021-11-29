وزراء صحة مجموعة «السبع» يعقدون اجتماعًا طارئًا بسبب «أوميكرون»

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أعلنت أن وزراء الصحة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، سيعقدون اجتماعًا طارئًا، اليوم الإثنين، حول سلالة "أوميكرون" الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفتت الوزارة البريطانية، في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه تحت رئاسة بريطانيا، سيجتمع وزراء الصحة بدول مجموعة السبع اليوم الإثنين، لمناقشة تطورات أوميكرون.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد رصد عدة حالات إصابة بسلالة "أوميكرون" في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك ترجيح وزير الصحة الفرنسي، أن السلالة الجديدة تتفشى في فرنسا بالفعل.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال أم أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك السلالة دلتا شديد الانتقال والمنتشر عالميًا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد حاليًا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات الأخرى، وفقًا للموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في البداية كانت بين الدارسين في الجامعات لكن فهم مستوى شدة السلالة سيستغرق أيامًا إلى عدة أسابيع.

ووسط مخاوف بشأن اكتشاف وانتقال أوميكرون والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية مثيرًا للقلق، قالت المنظمة إنه حتى مع قيام الباحثين في جنوب إفريقيا وحول العالم بإجراء دراسات لفهم العديد من جوانب أوميكرون بشكل أفضل، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى.

ووسط مخاوف بشأن اكتشاف وانتقال أوميكرون والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية مثيرًا للقلق، قالت المنظمة إنه حتى مع قيام الباحثين في جنوب إفريقيا وحول العالم بإجراء دراسات لفهم العديد من جوانب أوميكرون بشكل أفضل، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى.