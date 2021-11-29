كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 32 مليون دولار إلى أفغانستان

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن سول قررت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 38.2 مليار وون أي 32 مليون دولار إلى الشعب الأفغاني.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء (يونهاب) - أن الحكومة تخطط لتقديم المساعدات الإنسانية التي تتركز على المواد الغذائية وحماية اللاجئين والصحة الأساسية، عبر منظمات تابعة للأمم المتحدة تعمل في أفغانستان، وذلك للمساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن حوالي 95% من سكان أفغانستان يعانون من نقص الغذاء ويمكن أن يعيش نحو 97% منهم تحت خط الفقر خلال العام القادم.

فيما دعت الأمم المتحدة في أفغانستان، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الجميع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف ضد المرأة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان: «لا يزال العنف القائم على التمييز الجنسي يشكل تهديدا خطيرا للنساء والفتيات، وعقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والسلام المستدامين»، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تفاقم العنف ضد المرأة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية.

وأضافت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان: "يجب أن نعمل معا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يجب منع العنف، ويجب علينا تغيير المواقف التي يخجل منها الناجون من العنف، ويجب علينا دعم الخدمات للناجين.. يحتاج المجتمع العالمي إلى الاستماع إلى أصوات وتجارب النساء والفتيات الأفغانيات والاستجابة بشكل عاجل لاحتياجاتهن، خاصة الناجيات من العنف وأولئك الذين يواجهون أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز».

من جانبها، قالت أليسون دافديان، الممثلة القُطرية لهيئة الأمم المتحدة في أفغانستان: "الرسالة التي نتلقاها من شركائنا والنساء في جميع أنحاء البلاد واضحة، وهي أن العنف ضد المرأة الذي كان بالفعل عند مستويات مثيرة للقلق قد تفاقم بسبب الأزمة في البلاد وبسبب فيروس كورونا".