الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو أفيون و100 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمان بمحافظة قنا تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى "الحشيش والأفيون" وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫240٫000 مليون جنيه تقريباً،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

شرطة فحص محمول ترويج مخدرات تحقيق الإسكندرية

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