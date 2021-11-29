دعوات لفرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في المانيا

دعا العديد من الساسة الألمان البارزين، إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء زيادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد وصول معدل الإصابة إلى مستوى قياسي جديد وتزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة أوميكرون.

وبعد الكشف عن إصابتين بأوميكرون في ولاية بافاريا الجنوبية، قال مسؤول في ولاية هيس الغربية إنه تم تأكيد حالة مشتبه بها لراكب قادم من جنوب إفريقيا.

وبدأ سريان القيود التي فرضت على السفر الجوي من جنوب إفريقيا، أمس الأحد، بعد أن تم تصنيفها على أنها منطقة تم رصد سلالة أوميكرون بها، وهذا يعني عدم استطاعة شركات الطيران نقل أحد من جنوب أفريقيا إلى ألمانيا باستثناء الألمان فقط وحتى من تم تطعيمهم يجب أن يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي.

وأثارت السلالة الجديدة قلقا في ألمانيا التي ، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى ، تواجه صعوبة في احتواء الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

- ألمانيا تسجل 44401 إصابة جديدة



وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت 44401 إصابة جديدة وأن معدل الإصابة بلغ في سبعة أيام 446.7 لكل 100 ألف ساكن، وتوفي أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

وكانت أعلنت الحكومة الألمانية تقييد السفر إليها من 8 دول بمنطقة الجنوب الإفريقي بسبب المخاوف من انتشار سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها في جنوب قارة إفريقيا.

ويشمل قرار تقييد السفر كلا من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق وإسواتيني وملاوي وليسوتو، حيث تم تصنيف هذه الدول على أنها مناطق تنتشر بها السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وبذلك ليس مسموحا لشركات طيران أن تقل أشخاصا من هذه الدول إلى ألمانيا، سوى المواطنين الألمان في الأساس أو أشخاص يعيشون في ألمانيا، ولكن ذلك لا يعد حظرا للسفر، فبالنسبة لأي مسافرين آخرين عليهم الخضوع في حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى بالنسبة للمطعمين والمتعافين من كورونا، ولا يمكن تقليص مدة الحجر حتى من خلال نتيجة اختبار سلبية.